Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı biri bedensel engelli 2 yaya öldü

        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1'i bedensel engelli, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobilin çarptığı biri bedensel engelli 2 yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1'i bedensel engelli, 2 kişi hayatını kaybetti.

        O.Y. yönetimindeki 38 GF 366 plakalı otomobil, Kuruhüyük Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen bedensel engelli Yaşar Kolsuz ve Üzeyir Karakoç'a çarparak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kolsuz olay yerinde, Karakoç ise kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaçan araç sürücüsü O.Y, ekiplerce gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz'un yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği traktör kazasında sol ayağının kesildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de, otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Kayseri'de, otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
        Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları programı belli oldu
        Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları programı belli oldu
        Melikgazi köy pazarında yer alacak esnafın yerleri kura ile belirlendi
        Melikgazi köy pazarında yer alacak esnafın yerleri kura ile belirlendi
        Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştiril...
        Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştiril...
        Prof. Dr. Yıldız: Göçmen kuşlar üzerlerinde kene getiriyorlar
        Prof. Dr. Yıldız: Göçmen kuşlar üzerlerinde kene getiriyorlar