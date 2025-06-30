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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 112 bin 454 lira ceza

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye, 112 bin 454 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:41
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 112 bin 454 lira ceza
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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye, 112 bin 454 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Ön farları arkaya taktırmış", "Şehir bizim sahnemiz" ve "Talas'ta tehlikeli sürüş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

        Uygunsuz ışık donanımı olan otomobili tespit eden ekipler, sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 993 lira ceza uygulayarak, aracın ışık donanımını söktürdü.

        Drift atan, aynı zamanda sürücü belgesi bulunmayan otomobilin sürücüsüne ise 65 bin 69 lira ceza kesen ve aracı trafikten men eden ekipler, trafikte tehlikeli seyreden sürücüye de 46 bin 392 lira ceza uygulayıp, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

        Ayrıca trafikte tehlikeli seyreden araç sürücüsüne "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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