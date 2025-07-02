Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'ne 600 bin balık yavrusu bırakıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ağcaşar Baraj Gölü’ne 600 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 600 bin yavru sazan balığı Kayseri'ye gönderildi.

İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün katılımıyla yavru sazan balıkları, Ağcaşar Barajı'na salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saklav, kent genelindeki balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kayseri'nin balıkçılık anlamında iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Saklav, "Bu yıl Yahyalı'da 600 bin yavru sazan balığını Ağcaşar Barajı'na bıraktık. Bakanlığımızın 'İç Suların Balıklandırılması' projesi kapsamında, il genelinde bu yıl 6 baraj, göl ve gölette yaklaşık 1 milyon yavru balık bırakmayı planlıyoruz. Kayseri, balıkçılık anlamında çok iyi bir konumda. Türk somonu üretiminde önemli bir merkez haline geldik ve dünya pazarlarına ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.