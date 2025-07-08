NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde yapılan törende Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümü öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Törende Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve fakülte birincisi Hale Nur Uluyol, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm birincisi Melisa İpar ve Hemşirelik Bölüm birincisi Cihat Can Özay, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Törende bölümlerinde dereceye girenlere plaket ve hediye takdim edildi, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Törene, NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.