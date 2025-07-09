Kayseri'de itfaiye ekipleri, ot yangınında mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı

Yangına müdahale ve kaplumbağanın suyla serinletilmesini kameraya alan ekipler, daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde ot yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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