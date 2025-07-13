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        Başkan Özdoğan, HADAK sporcularını ağırladı

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Isparta'da düzenlenecek Dağ Kayağı Milli Takım yaz kampı öncesi, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:52
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        Başkan Özdoğan, HADAK sporcularını ağırladı
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Isparta'da düzenlenecek Dağ Kayağı Milli Takım yaz kampı öncesi, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 22-31 Temmuz tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, kamp süresinin yalnız fiziksel gelişimi değil, karakter gelişimi açısından da fırsatlar sunduğunu ifade etti.

        Hacılar Belediyesi olarak gençlere destek verdiklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Eğitimle sporu bir araya getiren, ahlaklı, çalışkan ve hedef sahibi gençler bizim için her şeyden değerlidir. HADAK’ın milli takıma 12 sporcu göndermesi hepimiz için büyük gurur. İnşallah bu sayıyı daha da artırarak Hacılar’ı sporda marka haline getireceğiz. Bu çocuklarımız, Türkiye’nin dört bir yanında Hacılar'ın adını gururla temsil ediyor. Allah yollarını açık etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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