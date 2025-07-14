Kayseri ve Yozgat'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi

Kayseri ve Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti.

Çiçek, Akar ve Böhürler ilk olarak hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay'ın kabrini ziyaret edip, Yeşilhisar ilçesindeki ailesiyle bir araya geldi.

Daha sonra Bünyan ilçesine geçen Çiçek, Akar ve Böhürler, burada 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in ailesine ve şehidin kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

Öte yandan, yol üstündeki bir ayçiçeği tarlasını ziyaret eden Akar, sosyal medya hesabından, "Kimi yerde günçiçeği, kimi yerde ayçiçeği, kimine göre gündöndü, günebakan, kimineyse şemşamer ya da şems-ü kamer… Adı ne olursa olsun, aynı yere yöneliyor, ışığa ve umuda… Birlikte yeşeren, birlikte büyüyen Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye." paylaşımını yaptı.