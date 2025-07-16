Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Kayseri'de Yahyalı Belediyesi bir ekskavatörü araç filosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç ve iş makinesi filosunu genişletmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Esat Öztürk, hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Araç ve iş makinesi filosunu daha da güçlendirdiklerini dile getiren Öztürk, "Bugün, 16 tonluk yeni bir ekskavatörü ilçemize kazandırdık. İlçemizin coğrafi yapısı gereği bu araçlara büyük ihtiyaç duyuyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, önümüzdeki günlerde bir iş makinesini daha ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.