Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 2 arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.B, müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun sanık Z.B'nin cezai ehliyetinin tespitine dair raporu okundu.



Sanık Z.B. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hastalığından dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğini öne sürdü.



Tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu söyledi.



Müşteki H.Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu, sanığın kendisi ve arkadaşı Y.A.A'yı planlı şekilde öldürmek istediğini ileri sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te Z.B. çalıştığı iş yerindeki Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

