        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 2 arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:18
        Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 2 arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.B, müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun sanık Z.B'nin cezai ehliyetinin tespitine dair raporu okundu.

        Sanık Z.B. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hastalığından dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

        Tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu söyledi.

        Müşteki H.Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu, sanığın kendisi ve arkadaşı Y.A.A'yı planlı şekilde öldürmek istediğini ileri sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te Z.B. çalıştığı iş yerindeki Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

