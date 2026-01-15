Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşini, yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına devam edildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C, olaydan sonra boşandığı eşi M.K. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık, savunmasında, önceki celse verdiği savunmasını tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyetinden tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınmasını talep eden sanık, tahliye talebinde bulundu.



Müşteki M.K. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



