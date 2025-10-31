Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sağlıklı hayat merkezleri hastanelerin yükünü hafifletmek için çalışıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de hizmet veren sağlıklı hayat merkezleri, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri ile hastanelerin yükünü azaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:59
        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de hizmet veren sağlıklı hayat merkezleri, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri ile hastanelerin yükünü azaltıyor.

        Kentte, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 8 sağlıklı hayat merkezi hizmet veriyor.

        Beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı gibi alanlarda hizmet sunan sağlıklı hayat merkezleri, tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlıyor.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AA muhabirine, Kayseri'de 1 milyon 452 bin nüfusa sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

        Bakanlığın sağlıklı hayat merkeziyle aile hekimliği sistemini güçlendirmeyi amaçladığını anlatan Erşan, merkezlerde vatandaşlara önemli hizmetlerin sunulduğunu dile getirdi.

        Erşan, merkezlerde beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı ile tütün ve madde bağımlılığı danışmanlıkları hizmetinin verildiğini belirtti.

        - "Aslında burada sağlığa yatırım yapıyoruz"

        Kentte bulunan 8 sağlıklı hayat merkezinde, koruyucu sağlık hizmetleri taramaları yapıldığını anlatan Erşan, şöyle konuştu:

        "2025'in 9 aylık döneminde toplam 175 bin 423 vatandaşımıza hem danışmanlık hem de eğitim faaliyetleri kapsamında hizmet verdik. Aslında burada sağlığa yatırım yapıyoruz. Merkezlerde kronik hastalığı olan vatandaşlara da danışmanlık hizmeti veriliyor. Kanser taraması, obezite ve bağımlılıkla mücadele noktasında da hizmetler veriliyor. Vatandaşlarımızda sağlık bilinci oluşması ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artması noktasında faaliyet yürütülüyor. Hastalıkları engellediğimiz takdirde zaten doğal olarak hastanelerdeki yükü azaltmış olacağız."

        Erşan, sağlıklı hayat merkezlerinde kanser taramasıyla ilgili ücretsiz hizmetler verildiğini vurguladı.

        Kanserde erken tanının önemine dikkati çeken Erşan, "Erken dönemde yakaladığınız, tanı koyduğunuz vakalarda kür ve tedaviyi sağlıyorsunuz. İleri aşamalara geçmeden o ağır tedavi yükünden, maliyetinden ve travmasından kurtulmuş oluyorsunuz. Bu sadece kanser taramasıyla ilgili mevzu. Yanlış beslenmeyle ilgili hususlarda danışmanlık verip de obezitenin önüne geçtiğiniz takdirde onun sebep olduğu hastalıkları da önlemiş olacaksınız." diye konuştu.

