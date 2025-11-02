Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zecorner Kayserispor- Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktör Şota Arveladze, gollü güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:09
        Zecorner Kayserispor- Kasımpaşa maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktör Şota Arveladze, gollü güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, zor ama güzel bir maç izlettiklerini belirterek, "Maçta 5 tane gol oldu. Her iki takımda galibiyete oynadı. Oyuncu değişiklikleri de o yöndeydi." dedi.

        Karşılaşma boyunca skor olarak hep geriden geldiklerini ifade eden Arveladze, şunları kaydetti:

        "Maalesef skor olarak hep geride kaldık. İlk yarı 1-0 oldu 1-1 yapınca oyunu tutmamız gerekiyordu ama yine gol yedik. İkinci golden sonra biraz daha oyun bize geldi diye düşünüyorum. Çok kötü bir 3'üncü golü yedik. Pozisyona girdik ama sonuç olarak çok önemli bir galibiyet olacaktı ama olmadı. Kayserispor'u tebrik ediyorum."

        - Kayserispor cephesi

        Karşılaşma sonrası koridorda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic'in yerine yardımcısı İgor Cagaji basın toplantısına katıldı.

        Cagaji, bugün hak ederek bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güçlü bir takıma karşı bu galibiyeti aldıklarını anlatan Cagaji, şunları kaydetti:

        "Sahaya enerjimizi koyduk, kalbimizle oynadık. Tabii ki oyunun bazı anlarında zorlandığımızı söyleyebilirim. Ancak netice olarak sezonun ilk galibiyetini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Umut ediyorum ki bu galibiyet bize bir sonraki maçlarda moral olur. Bu havayı arkamıza alarak, devam edeceğiz"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

