Zecorner Kayserispor- Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktör Şota Arveladze, gollü güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, zor ama güzel bir maç izlettiklerini belirterek, "Maçta 5 tane gol oldu. Her iki takımda galibiyete oynadı. Oyuncu değişiklikleri de o yöndeydi." dedi.

Karşılaşma boyunca skor olarak hep geriden geldiklerini ifade eden Arveladze, şunları kaydetti:

"Maalesef skor olarak hep geride kaldık. İlk yarı 1-0 oldu 1-1 yapınca oyunu tutmamız gerekiyordu ama yine gol yedik. İkinci golden sonra biraz daha oyun bize geldi diye düşünüyorum. Çok kötü bir 3'üncü golü yedik. Pozisyona girdik ama sonuç olarak çok önemli bir galibiyet olacaktı ama olmadı. Kayserispor'u tebrik ediyorum."

- Kayserispor cephesi

Karşılaşma sonrası koridorda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic'in yerine yardımcısı İgor Cagaji basın toplantısına katıldı.