Kocasinan'da kentsel dönüşüm kapsamında 129 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 129 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çağdaş mahalleler inşa ederek ilçeye yeni kimlik ve yeni yüz kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Mahallelerin kentsel dönüşümle güzelleşerek değer kazandığını anlatan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çocukların daha iyi bir Kocasinan'da yetişeceğini belirtti.

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanı içerisindeki gecekonduların büyük bir kısmını yıktık. Geriye kalan gecekondular da inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yıkımı tamamlayarak bu bölgedeki inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 4 Kasım saat 14.00'te iki bloğun toplamda 129 dairesinin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz."