Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temeli atıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen "Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu"nun temeli törenle atıldı.

Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkiye'deki birçok ilin nüfusundan daha fazla bir eğitim durumuna sahip olduğunu söyledi.

Okul ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkati çeken Çiçek, "Ancak bizim bir şansımız var. Bizim şansımız hayırseverlerimiz. Hayırseverlerinin şehre olan vefası bizim bu sıkıntımızı gidermekte. Kayseri böyle bir şehir." dedi.

Çiçek ayrıca Melikgazi Belediyesi'nin Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olduğunu ve bu okulların yapımında hayırseverlerin önemli katkı sağladığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de eğitimin niteliğini belirleyecek olan şeyin aslında eğitim ortamları olduğunu söyledi.

Yani eğitimin nerelerde yapıldığının çok önemli olduğunu vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Şüphesiz eğitimin niteliği neyse ülke insanının da niteliği odur. Çünkü toplumu toplum yapan, çocuğu yetiştiren, çocuğu inşa eden şey eğitimdir. İlimizde yaklaşık 1152 okulumuz var ve 11 bin 517 derslikte çocuklarımız eğitim öğretim faaliyetini sürdürüyor. Kayseri eğitimin lojistiği anlamında güçlü olan illerden bir tanesidir. Derslik başına düşen öğrenci sayımız okul öncesinde 22, ilköğretimde 24 ve ortaöğretimde ise 22 ortalanmasına sahip bir il." Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Ulubaş ailesine teşekkür ederek, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve bunun bilincinde önemli hizmetler yaptıklarını belirtti. İnşaatın kısa sürede bitirileceğini anlatan Palancıoğlu, yapımı tamamlanacak okuldan yetişecek çocukların Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak nitelikli kişiler olması temennisinde bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise her hafta sağlık ocağı, okul, cami, birçok temel atma töreni yaptıklarını anlattı.