        Kayseri Haberleri

        Kayseri Şeker'in kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyede onaylandı

        Kayseri Şeker'in uzun vadeli ulusal notu, "iyi kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir seviye" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:25
        Kayseri Şeker'in kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyede onaylandı
        Kayseri Şeker'in uzun vadeli ulusal notu, "iyi kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir seviye" olarak belirlendi.

        Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derece kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Kayseri Şeker'in 2025 yılı kredi derecelendirme sonuçlarını açıkladı.

        Değerlendirme sonucunda, şirketin uzun vadeli ulusal notu, BBB (tr) (iyi kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir seviye) olarak, kısa vadeli ulusal notu ise J2 (tr) düzeyinde teyit edildi.

        JCR Avrasya raporunda, Kayseri Şeker'in, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenen şeker kotası ve sağlam pazar konumu sayesinde satış hacminde öngörülebilirlik sağladığını, azalan finansal borçluluk ve artan karlılık kapasitesiyle finansal yapısını güçlendirdiğini, pozitif işletme sermayesi ve yüksek gayrimenkul varlıklarıyla likidite açısından sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kredi notunun "yatırım yapılabilir ve iyi kredi kalitesi" düzeyinde olmasının, şirketin finansal istikrarı ve piyasalardaki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

