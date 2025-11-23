Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:36
        Başkan Büyükkılıç'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, kendi öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek, ebediyete irtihal eden öğretmenleri de rahmet ve minnetle yad etti.

        Büyükkılıç, öğretmenlerin toplumun geleceğine yön veren kıymetli birer rehber olduğunu, en büyük saygı ve sevgiyi hak ettiğini ifade etti.

        Her ne sebeple olursa olsun bir öğretmene eğitim yuvası içerisinde veya dışarısında uygulanan şiddeti lanetlediğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimiz toplumumuzda daima en büyük saygıyı gören değerlerimizdir. Korkuyla değil sevgiyle, katı kurallarla değil şefkatle, mesai mefhumuyla değil ömrünü öğrencilerine adayan bir anlayışla nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimize karşı gereken saygı ve değeri vermek bu milletin her bir ferdinin boynunun borcudur. Çocuklarımız ve gençlerimize, kendilerine gelecekteki hayatlarını cennet bahçesine çevirme imkanı sunan öğretmenlerine karşı nezaket ve saygılarını daima korumalarını, onlarla sevgi dolu bir anlayışla öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde olmalarını rica ve tavsiye ediyorum. Bu çok önemli hususta ailelerimizi de farkındalığa davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

