Kayseri'de okulda fenalaştıktan sonra ölen 2. sınıf öğrencisinin cenazesi defnedildi
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Eğitim gördüğü İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda dün teneffüste bahçede oynarken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi'ne getirildi.
Polat'ın cenazesi, Gergeme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Polat'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İlkokul 2. sınıf öğrencisi Polat'ın, nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.