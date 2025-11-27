Habertürk
        Kayseri'de okulda fenalaştıktan sonra ölen 2. sınıf öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kayseri'de okulda fenalaştıktan sonra ölen 2. sınıf öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Eğitim gördüğü İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda dün teneffüste bahçede oynarken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi'ne getirildi.

        Polat'ın cenazesi, Gergeme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törene, Polat'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        İlkokul 2. sınıf öğrencisi Polat'ın, nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

