        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kooperatif kuran bedensel engelliler ürettikleri tekstil ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de faaliyet gösteren Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde çalışan bedensel engelliler, yılda yaklaşık 10 ton kumaştan ürettikleri tekstil ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

        Giriş: 02.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:07
        Kooperatif kuran bedensel engelliler ürettikleri tekstil ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor
        Kayseri'de faaliyet gösteren Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde çalışan bedensel engelliler, yılda yaklaşık 10 ton kumaştan ürettikleri tekstil ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, yaklaşık 3 yıl önce kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi'nin 10 üyesi, burada hem sosyalleşiyor hem de üretim yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

        Kooperatifte mutfak önlükleri, pantolon, tişört, yelek ve mont gibi iş elbiseleri ile bez çanta diken engelliler, bunları Kayseri ile Sivas, Ankara, Sakarya ve İstanbul'daki firmalara gönderiyor.

        Üretime sağladıkları katkıdan dolayı mutlu olan üyeler, fabrikalaşıp kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

        Erciyes Engelliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Can Gökalp, AA muhabirine, kooperatifte sadece engellilerin yer aldığını söyledi.

        Tekstil ürünleri imal ettiklerini belirten Gökalp, "Şu anda ham bezden çanta, mutfak önlükleri, pantolon, tişört, yelek, mont gibi birçok firmaya iş elbiseleri yapmaktayız. Türkiye'nin birçok büyük firmasıyla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra belediyelere, kurumlara ve devlet dairelerine de iş yapmaktayız. Her geçen gün kapasitemiz büyüyor, iş yükümüz ağırlaşıyor. Şu anda yılda 10 tona yakın bir kapasitemiz var." diye konuştu.

        - "Şehir dışından da siparişler geliyor"

        Gökalp, burada hem sosyalleştiklerini hem de ekonomik kazanç sağladıklarını ifade etti.

        Bütün çalışanların engelli olduğuna dikkati çeken Gökalp, şöyle devam etti:

        "Burada hepimiz bedensel engelliyiz ve tekerlekli sandalyedeyiz. Kısa zamanda çok büyük işler başardık. Biz, engel olunmadıktan sonra engellilerin de neler yapabileceğini kanıtlamış olduk. Şehir dışından da siparişler geliyor. Sakarya, İstanbul, Sivas ve Ankara gibi illere istedikleri ürünleri yapıp gönderiyoruz. Burayı sadece maddi bir gelir kapısı olarak görmemek lazım. En güzel yanlarından biri de sosyalleşmek. Rehabilite oluyor, sosyalleşiyoruz. Önceden gidecek bir yerimiz yoktu şu anda bir işimiz, bir ekmek kapımız var. Burada gözlerimiz daha ışıl ışıl oldu. Burada işi öğrendik. Bize, 'engelliye destek olalım' diye değil de gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri sipariş vererek yaptırıyorlar. Piyasaya göre daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli hizmet sunmaktayız."

        Gökalp, il dışından kendilerine ulaşan engellilerin kooperatifleşmeyle ilgili bilgi aldıklarını da sözlerine ekledi.

        - "Hayalini kuramayacağım bir mesleğim oldu"

        Kooperatif üyesi Hatice Erdal ise üretimlerini sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.

        Kendisini kooperatifte çok iyi hissettiğini belirten Erdal, şunları kaydetti:

        "Sıkıntı yaşayacağımı bildiğim için açıkçası bundan önce hiç iş bulmaya bile kalkışmadım. Burada ayağımla dikiş makinesi kullanabildiğimi fark ettim. Resmen bir meslek kazandım. Hiç aklımda olmayan, hayalini kuramayacağım bir mesleğim oldu. Bizim için çok güzel. Kendimize güvenimiz geldi. Hayata bakışımız değişti. Aynı amaç doğrultusunda olan arkadaşlarla bir aradayız. Burası güzel bir işletme oldu. Engelli olmak aslında hiçbir zaman bir başarıya, bir üretime engel değildir. Dediğim gibi yeter ki yol açılsın."

        Ahmet Canbulat ise dikiş dikmeyi sonradan öğrendiğini ve bu işten keyif aldığını dile getirdi.

