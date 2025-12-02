Habertürk
        Kayseri Haberleri

        İki üniversite mezunu serebral palsili Hikmet hayallerinin peşinden gidiyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de serebral palsi (beyin felci) hastalığıyla dünyaya gelen, 2 üniversite mezunu ve 2 kitap yazan 30 yaşındaki Hikmet Ekiz, mücadelesini dernek kurarak sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:07
        İki üniversite mezunu serebral palsili Hikmet hayallerinin peşinden gidiyor
        Anne karnındayken serebral palsi tanısı konulan Ekiz, 2002'de başladığı ilkokulu fiziki şartlara uyum sağlayamadığı için yarıda bıraktı.

        7 yıl ara verdiği eğitimine 2009'da rehabilitasyon merkezinde tanıştığı fizyoterapisti Tahir Keskin’in verdiği cesaretle devam etme kararı alan Ekiz, ilkokul, ortaokul ile liseyi açık öğretimden bitirdi.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik'ten ve aynı üniversitenin lisans bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım'dan 2022'de mezun olan Ekiz, Keskin'in yardımıyla senaryoları kendisine ait 10'ar dakikalık 2 kısa film çekti, kendi hikayesiyle engellilerin istihdamını ele alan 2 kitap yazdı.

        İŞKUR kapsamında haftanın 3 günü Talas Kaymakamlığında çalışan Hikmet Ekiz, AA muhabirine, fizyoterapisti Keskin'in hayatını değiştirdiğini söyledi.

        İlkokula ara verdiği dönemde Keskin'in "okula gidip gitmediğini" sorduğunu anlatan Ekiz, "Fiziki şartlardan dolayı eğitim alamadığımı söyledim. O da 'Azmedersen, mücadele edersen ve kendine inanırsan başarırsın. Aslında bence sen pes etmişsin.' dedi. Hocam doğru tahmin etti, ben kolay pes edebilen bir insandım. Kendime inanmıyordum, hemen bir şeylerden sıkılan bir insandım." dedi.

        Ekiz, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle eğitim hayatına yeniden başladığını, ilkokul, ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdiğini belirtti.

        Fizyoterapistinin tayini çıkınca çok üzüldüğünü dile getiren Ekiz, "Çok üzüldüm ve ağladım. O şoku atamadım. Hocam 'Bana bir söz vermeni istiyorum, ben gidince de aynı azim ve kararlılıkla hayatına devam edeceksin, eğitimine devam edeceksin. Tiyatro yazarlığına devam edeceksin. Hiçbir zaman bunlardan vazgeçmeyeceksin. Burada bana bugün söz ver.' dedi. Ben de o gün hocama söz verdim." ifadelerini kullandı.

        - "Engel diye bir şey yoktur, engel olanlar vardır"

        Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle 2 üniversite bitirdiğini ifade eden Ekiz, "İnsan gerçekten azmederse, pes etmezse bir şeyler başarabiliyor. Üniversiteyi bitirdim, kitaplarımı yazdım. Hayallerimin peşinden koştum. Hocamın sözlerini hayatımın merkezine koydum. İnsan azmedip mücadele ederse ve pes etmezse gerçekten başarıyor. Engel diye bir şey yoktur, engel olanlar vardır hayatta. Hayallerimin peşinden bu zamana kadar koştum, koşmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

        Hayallerini de anlatan Ekiz, şunları kaydetti:

        "Geleceğe dönük bir dernek kurma hayalim var. Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapmak istiyorum. Çünkü engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak istiyorum. Engellilere özel kafelerin yapılmasını, derneklerin daha aktif olmasını sağlamak istiyorum. Onların sorunlarını dinleyip Meclis'e taşımayı, hatta milletvekili olmayı istiyorum. Hayaller sonsuzdur, bu zamana kadar hayallerimin peşinden koşup gerçekleştirdiğim gibi bundan sonra da başaracağıma inanıyorum."

