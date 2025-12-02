Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesinde 2025 yılının son olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:16
        Hacılar Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinde 2025 yılının son olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin öncelikler ve hedefler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Yeni yılda belediyenin kesintisiz bir şekilde mesaisine devam edeceğini belirten Özdoğan, ilçenin gelişimi, yaşam kalitesinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

        Toplantıda, meclis gündeminde bulunan 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

