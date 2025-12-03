İncesu Belediye Başkanı İlmek, zihinsel engelli Savaş Bağlar'ı makamında ağırladı

İncesu Belediyesi Başkanı Mustafa İlmek, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla zihinsel engelli Savaş Bağlar'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde makamını ilçede yaşayan zihinsel engelli Bağlar'a bıraktı.

Makam arabasıyla evinden alınan Bağlar, bir süre ilçede gezdikten sonra İlmek ile bir araya geldi.

Bağlar ve İlmek, İncesu Belediyesinin ev sahipliğinde Marina Sosyal Tesisleri'nde Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, ilçedeki özel çocuklar, aileleri ve öğretmenlerinin de katıldığı kahvaltılı programında buluştu. Burada günün anısına pasta kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İlmek, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler, onların hayat kalitesini artıracak projeler üretmeye, erişilebilir bir ilçe oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de makamımı Savaş kardeşime bıraktım. Makam aracını emrine tahsis ettim. Birlikte programa katıldık. Yatırımlara baktık. Savaş bizim ve ilçemiz için çok kıymetli. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını güçlendirecek her türlü çalışmayı belediye olarak öncelikli görüyoruz."