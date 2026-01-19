Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Bünyan'a tam otomasyonlu modern sera

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde 240 metrekare alanda, 460 bin lira maliyetle tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası kurdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 240 metrekarelik modern sera kazandırıldı.





Toplam 460 bin lira maliyetle tamamlanan tesis, ata tohumu üretimine katkı sağlayacak.



Tam otomasyona uygun havalandırma sistemine sahip sera, hem ata tohumu fidesi üretiminde hem de akıllı seracılık alanında eğitim amaçlı kullanılacak.



Öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimine değer katacak proje, bölge tarımının geleceğine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.



Eğitimciler, projeye verdiği destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

