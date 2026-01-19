Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de farklı suçlardan 31 sosyal medya hesabı engellendi

        Kayseri'de çeşitli suçlardan 31 sosyal medya hesabı engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de farklı suçlardan 31 sosyal medya hesabı engellendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de çeşitli suçlardan 31 sosyal medya hesabı engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan 31 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
        Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıl...
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıl...
        Kayseri'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Özkaya ailesinin acı günü
        Özkaya ailesinin acı günü