Kayseri'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 EYU 834 plakalı otomobil, Erciyes Dağı yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırama çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüyle araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.