Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B'nin (59) saklandığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

