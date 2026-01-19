Habertürk
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

        Giriş: 19.01.2026 - 18:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:51
        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B'nin (59) saklandığı adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

