        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıldı

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2025 yılında hayata geçirilen hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:26
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıldı
        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2025 yılında hayata geçirilen hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin 2025 yılına ait faaliyetleri ele alındı. Birim müdürleri, sorumluluk alanlarına giren çalışmaları raporlayarak, sunum gerçekleştirdi.

        Değerlendirmelerde, altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerine, kültürden spora kadar birçok alanda yürütülen hizmetler masaya yatırıldı.

        Ayrıca 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hedefler de kapsamlı şekilde görüşüldü. Birim müdürleri, önümüzdeki döneme ilişkin proje planlamaları, ihtiyaç analizleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında Öztürk'e bilgi sundu.

        Toplantının sonunda konuşan Öztürk, 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmetlerde emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

        Elde edilen başarıların ekip ruhuyla sağlandığını belirten Öztürk, "Bugün 2025 yılını hep birlikte değerlendirdik. İlçemize kazandırdığımız hizmetlere baktığımızda Yahyalı adına önemli ve güzel çalışmalara imza attığımızı memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kulandı.

        İlçenin turizmde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, 2026'da da tanıtım ve belediyecilik çalışmalarında aynı kararlılıkla gayret etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

