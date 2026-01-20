Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 118 mahalle yolunu ulaşıma açtı

        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 118 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:55
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 118 mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 118 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire başkanlıklarının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kent merkezi ve kırsalda 421 personel ve 156 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 63, Bünyan'da 12, Sarız’da 10, Felahiye'de 8, Tomarza’da 7, Develi'de 4, Yahyalı’da 4, Sarıoğlan'da 4, Özvatan'da 3, Akkışla'da 2 ve Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Ayrıca, Sarız’da 26, Pınarbaşı’nda 15 ve Yahyalı’da 5 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

