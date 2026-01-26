Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:04
        Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Gülük Mahallesi'nde bir evde yaşayan 4 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

