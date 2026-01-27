Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 23 yıl 11 ay 9 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:33
        Kayseri'de 23 yıl 11 ay 9 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.S'yi (52), Nazmi Toker Caddesi üzerinde durdurdu.

        Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında A.S.'nin "hırsızlık" suçundan, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

