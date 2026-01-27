Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri, sanayi alanları master planında yer aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin sanayi alanları master planındaki 13 il arasında yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri, sanayi alanları master planında yer aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin sanayi alanları master planındaki 13 il arasında yer aldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'yi sanayide güçlü bir geleceğe taşıyacak olan sanayi alanları master planıyla ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını belirtti.

        Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Türkiye yüzyılında ülke sanayisi için tarihi bir adım olan bu hamlenin hayata geçmesinde büyük ve güçlü bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, diğer bakanlarımız, şehrimizin gururu milletvekilleri ve bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanayi alanları master planı, 13 ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" verildi
        Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" verildi
        Başkan Büyükkılıç'tan 105 milyon TL'lik eğitim desteği
        Başkan Büyükkılıç'tan 105 milyon TL'lik eğitim desteği
        Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronl...
        Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronl...
        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak
        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak
        Kayseri'de YADES ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı
        Kayseri'de YADES ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı