Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" düzenledi.





Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı uzman personeli tarafından KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde verilen eğitimde, ​afet bilinci, yangın güvenliği ve ​risk yönetimi konularında bilgi verildi.





​Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma vizyonu kapsamında düzenlenen eğitime, ilçede görev yapan din görevlileri katlıdı.



