Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde 47 önce yaşanan sel felaketinin ardından terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde 47 önce yaşanan sel felaketinin ardından terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından eski köy, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

        Yaklaşık 2 bin rakımda konumlanan eski yerleşim yeri, birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        İçinde taştan kemerli evler ve tarihi cami yıkıntıları bulunan eski köy dronla görüntülendi.

        Öte yandan köyde hayvancılık için kullanılan gölet kısmen buz tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!

        Benzer Haberler

        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak
        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak
        Kayseri'de YADES ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı
        Kayseri'de YADES ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı
        Başkan Özdoğan: "Esnafımız, Hacılar'ımızın temel direğidir"
        Başkan Özdoğan: "Esnafımız, Hacılar'ımızın temel direğidir"
        Kocasinan'da "Bayat Ekmek Kutuları" uygulamasıyla israfın önüne geçiliyor
        Kocasinan'da "Bayat Ekmek Kutuları" uygulamasıyla israfın önüne geçiliyor
        GÖKTİM Melikgazi'de kayıtlar başladı
        GÖKTİM Melikgazi'de kayıtlar başladı
        İstikbal; geleceğin yaşam alanlarını sahneye taşıyor
        İstikbal; geleceğin yaşam alanlarını sahneye taşıyor