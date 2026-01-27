Kayseri'de 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (41) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

