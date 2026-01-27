Zecorner Kayserispor sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Kayseri'ye gelen Makarov'un sağlık kontrolünden geçtiği bilgisine de yer verildi.

