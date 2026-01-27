Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:22
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

        Kocasinan ve İncesu ilçelerinde Ç.O. ile R.Y'ye ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 270 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 30 gram metamfetamin, terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

