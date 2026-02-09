Habertürk
        Kayseri'de forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan hırsızlık yapıldı

        Kayseri'de forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan hırsızlık yapıldı

        Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan altın çalındı.

        Giriş: 09.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:45
        Kayseri'de forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan hırsızlık yapıldı
        Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan altın çalındı.

        İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya, çalıntı olduğu değerlendirilen bir forkliftle kepenk ve camları kırılarak girildi.

        İş yerinin alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kuyumcunun tezgahından yaklaşık 150 gram altının çalındığını tespit eden ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

