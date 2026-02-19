Canlı
        Melikgazi ilçesindeki fırınlar denetlendi

        Melikgazi ilçesindeki fırınlar denetlendi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:14
        Melikgazi ilçesindeki fırınlar denetlendi
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde gramaj, tarife ve hijyen denetimi yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öncelikli görevlerinin arasında bulunan halk sağlığının korunması için çalışma yaptıklarını belirtti.


        Bu nedenle ilçe genelindeki fırınların denetlendiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'mizde vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun gıdalara ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Gerçekleştirilen denetimlerde fırınların üretim alanları, kullanılan ekipmanların temizliği ve uygunluğu, personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve satışa sunulan ürünlerin gramajı ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu vesileyle ilçemizde faaliyet gösteren kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

