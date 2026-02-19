Canlı
        Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi

        Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne alındı.

        Giriş: 19.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:53
        Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi
        Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne alındı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tespit Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve Kayseri yufkası, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterlerin temelini illerdeki kültürel miras unsurlarının oluşturduğunu belirtti.

        İllerde envanter çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinesinde yürütüldüğünü dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda il müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle uzmanlardan oluşan İl Tespit Kurulu, yıl içinde gerçekleştirdiği araştırmalar, çalışmalar ve öneriler kapsamında belirlenen ilimize ait kültürel miras unsurlarını yılda iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletir ve onaylanan unsurlar ulusal envantere eklenir. Bu kapsamda Ağırnas dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu, ilimiz ve ilçelerimizde yaygın olarak yapılan Kayseri yufkası, Bakanlığımız Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine 2026 yılı itibarıyla kaydedilmiş olup bunlarla birlikte envanterdeki unsur sayımız 44 olmuştur. Şehrimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

