Kocasinan'daki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.





Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, özellikle çocuklar için yeşil alanlar inşa etmeye devam ettiklerini belirtti.





Bütün gayretlerinin bölge sakinlerine mutlu olacakları bir ortam hazırlamak olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede, mevsim şartları elverdiğince sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaptığımız parkların yanında mevcut parklarımızın bakımı, rehabilitasyonu ve eksiklerin giderilmesi de aynı hızla devam eden çalışmalarımız arasındadır. Mevcut parkların onarılması veya tadilata ihtiyacı olan fiziki yapıların iyileştirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından çalışmalar devam etmektedir."

