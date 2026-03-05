Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Dedesini akciğer kanserinden kaybeden doktor 23 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de doktor Fatma Özdemir, tıp fakültesinde öğrenciyken akciğer kanserinden kaybettiği dedesinden etkilenerek 23 yıldır bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay formatörü olarak gönüllü eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:04
        Dedesini akciğer kanserinden kaybeden doktor 23 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de doktor Fatma Özdemir, tıp fakültesinde öğrenciyken akciğer kanserinden kaybettiği dedesinden etkilenerek 23 yıldır bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay formatörü olarak gönüllü eğitim veriyor.

        Tıp fakültesinde birinci sınıfta okuduğu 2003'te kalp krizi geçiren yaklaşık 50 yıllık sigara tiryakisi dedesi İrfan Atik'e KOAH teşhisi konulmasından etkilenen Özdemir, üniversite yıllarında Kayseri'de Yeşilay ile tanışarak gönüllü çalışmalarına katıldı, broşür dağıttı ve etkinliklerde görev aldı.

        Özdemir'in üniversite son sınıfta okuduğu 2008'de dedesi Atik'i 63 yaşında akciğer kanserinden kaybetmesi, mesleki branş tercihinde belirleyici oldu.

        Kariyerinde tütün bağımlılığı ve akciğer hastalıklarıyla mücadeleye yönelerek Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği'nde uzman olarak görev yapan Özdemir, mesaisinden arta kalan zamanlarında Yeşilay gönüllüsü olarak okullarda, üniversitelerde ve belediyenin sosyal yaşam merkezlerinde bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimlerini sürdürüyor.

        - "Dedem ölecek diye geceleri ağladığımı hatırlıyorum"

        Uzm. Dr. Fatma Özdemir, AA muhabirine, küçükken dedesinin sigara paketlerini kaçırdığını, çöplerini kırdığını ve içindeki tütünleri çıkarttığını söyledi.

        Dedesinin akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

        "Dedem ölecek diye geceleri ağladığımı hatırlıyorum. Sonra, 'Sen artık tıp fakültesi öğrencisisin, bununla ilgili profesyonel bir şey yapman lazım.' dedim ve Kayseri Yeşilayı aramaya başladım. O zaman maalesef bu kadar aktif değildi. Gerçekten adresi araya araya buldum. Gidip Yeşilaya gönüllü olmak istediğimi söyledim. Ellerinde bulunan broşürlerden aldım. Elimin uzandığı ve yetiştiğim her okula gidip kendimi tanıttım. O zaman öğrenciydim. Hiçbir çocuğun geceleri, 'Dedem ya da babam sigara yüzünden ölecek.' diye benim gibi ağlamasını istemediğim için araya araya Yeşilayı buldum. Yeşilay da sağ olsun bana 23 yıldır destek veriyor."

        Dedesi vefat ettiğinde tıp fakültesi son sınıfta okuduğunu anımsatan Özdemir, "Maalesef önlük giyme törenimi göremedi. Nefes alamadığını gördüğümde hasta yatağında, 'Vasiyet ediyorum, hiçbir çocuğum ve torunum sigara içmesin.' dediğinde, 'Artık ben bu işi daha profesyonel yapmalıyım.' dedim, o yüzden göğüs hastalıklarını seçtim." ifadelerini kullandı.

        - "Yeşilayın 23 yıldır formatörüyüm"

        Özdemir, nöbet sonrası dinlenmesinden fedakarlık yaparak özellikle çocuklara ve gençlere eğitim verdiğini anlattı.

        Göğüs hastalıkları uzmanı olması dolayısıyla en çok tütün bağımlılığına odaklandığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Ben aynı zamanda Yeşilayın yaklaşık 23 yıldır formatörüyüm. Hastanemin de verdiği destekle mesai saatlerimi aksatmayacak şekilde birtakım bağımlılık eğitimlerine gidiyorum. Son zamanlarda tütüne ilaveten elektronik sigara, alkol ve sanal kumar bağımlılığı ve çocuklarımızda teknoloji bağımlılığı konularında hem velilerimize hem çocuklarımıza eğitimler veriyoruz.


        Eğitimleri her yaş grubuna verebiliyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar, hatta belediyemizin uygun gördüğü, talep ettikleri takdirde, ben de uygunsam sosyal yaşam merkezlerine de tütün ve elektronik sigara bağımlılığı üzerine eğitimler vermekteyim. Yeşilay'da gönüllü olmam ve her çağrıldığımda eğitim vermeye gönüllü şekilde koşmamın tek nedeni, hiçbir çocuğun benim gibi geceleri, 'Yakınımı kaybedeceğim bu sigara yüzünden.' diye ağlamaması için. Tek motivasyonum bu."

        Çalışmalarına Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğinin de destek verdiğini belirten Özdemir, elinden geldiği müddetçe bağımlılıkla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

