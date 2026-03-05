Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri sürüyor.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına özel olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri her hafta sonu Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

        Program kapsamında 6 Mart saat 21.15'te eğitimci-yazar Dilek Cesur söyleşisi, 7 Mart saat 21.15'te akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nihat Bengisu konferansı ve 8 Mart saat 21.15'te Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

        Ramazan ayını sadece ibadetle değil, kültür, sanat ve sohbet programlarıyla da zenginleştirmek istadiklerini dile getiren Yalçın, "Her hafta sonu çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkese hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Hacılar'da etkinliklerle Ramazan sevinci yaşandı
        Hacılar'da etkinliklerle Ramazan sevinci yaşandı
        Dedesini akciğer kanserinden kaybeden doktor 23 yıldır bağımlılıklarla müca...
        Dedesini akciğer kanserinden kaybeden doktor 23 yıldır bağımlılıklarla müca...
        Başkan Özdoğan'dan Hacılara müjde: "2026 yılında Hacılara yatırımımız 4 mil...
        Başkan Özdoğan'dan Hacılara müjde: "2026 yılında Hacılara yatırımımız 4 mil...
        BÜSAM Şehir Akademi, 2026 Bahar Dönemi kayıtları başladı
        BÜSAM Şehir Akademi, 2026 Bahar Dönemi kayıtları başladı
        Talas'ın Ramazan etkinliklerinde 3. hafta heyecanı
        Talas'ın Ramazan etkinliklerinde 3. hafta heyecanı
        15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaptığı kafede yakalandı; O anlar kamerada
        15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaptığı kafede yakalandı; O anlar kamerada