Kayseri'nin kadın vatmanları şehrin ulaşım yükünü omuzluyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de hafif raylı sistemde yıllarca vatman olarak görev yapan kadınlar, işlerini başarıyla sürdürerek kentin ulaşım yükünü omuzluyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hafif raylı sisteminde görev yapan kadın vatmanlar, saatte 50 kilometre hıza ulaşan 66 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki araçlarla yolcuları titizlikle taşıyor.



Toplam 149 kişinin vatmanlık yaptığı sistemde görev yapan 8 kadın, 75 istasyondan oluşan 46 kilometrelik güzergahta günlük ortalama 165'er kilometre yol katediyor.



Kalabalık duraklarda yolcuların biniş ve inişlerinde sıkışma riski bulunduğundan kazaya mahal vermemek için özen gösteren kadın vatmanlar, güler yüzlü davranışları, düzenli çalışmaları ve dikkatli sürüşleriyle kent ulaşımına renk katıyor.



Gece gündüz demeden 05.00-15.00 ile 15.00-01.00 saatlerinde çalışan kadın vatmanlar, bazı yakınlarının "erkek mesleği" diye nitelendirdiği işlerini severek yapıyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesinde 17 yıldır vatmanlık yapan 38 yaşındaki Nimet Atılkan Özkan, AA muhabirine, kentin ilk vatmanlarından biri olduğunu ve araçlara olan merakı dolayısıyla bu mesleği tercih ettiğini söyledi.



Bu araçların dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Özkan, büyük bir disiplin ve titizlikle işlerini yaptıklarını belirtti.



Her sabah sefer öncesi kullandığı aracın rutin bakımlarını özenle yaptığını anlatan Özkan, her gün binlerce yolcuyu farklı bir istasyondan farklı bir durağa taşıdığını dile getirdi.



Vatmanlığı severek yaptığını kaydeden Özkan, "Vatmanlık bir erkek mesleği olarak görülüyor ama 17 yıl önce bu mesleği elime aldım. Bir kadın olarak emek verdim ve devam ettim." dedi.



Özkan, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.



- "Yolcularımız bizleri gördüğü zaman daha çok mutlu oluyor"



Tramvay kullanan kadınlardan etkilenerek başladığı mesleği 12 yıldır sürdüren Emine Taş, her sabah sefer öncesi kullanacağı aracın kontrollerini yaptığını söyledi.



Vatmanlığın zor ve dikkat gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Taş, araçlara binen yolcuların konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat edebilmesi için dikkatli çalıştıklarını vurguladı.



Kadınların kendilerine güvenince her şeyi başarabileceğini vurgulayan Taş, "Yolcularımız bizleri gördüğü zaman daha çok mutlu oluyor, tepki veriyorlar. Tabii verdikleri çok mutlu bir tepki oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Onlar bizi onore edince biz de mutlu oluyoruz. Belli bir dakika içerisinde biz bu araçları yürütmek zorundayız çünkü önde ve arkada giden araçların dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Kadınlar için zor bir meslek mi? Evet, gerçekten zor bir meslek ama insan kendine güvendiği zaman her şeyi başarır." diye konuştu.



Mesleklerinin zorluklarından bahseden Taş, yaya ve araç sürücülerinin dikkatsizliğinin bazen ciddi sonuçlara neden olduğuna dikkati çekti.



- "Trafikte her şeye dikkat etmemiz gerekiyor"



Kentte 4 yıldır vatmanlık yapan Fatmanur Penekli, mesleğiyle gurur duyduğunu ve hayattaki en büyük başarılarından birisi olduğunu söyledi.



Vatmanlık mesleğini tercih etmesinde annesinin de desteği olduğunu anlatan Penekli, trafiğin yoğun olduğu alanlarda dikkatli davrandıklarını ancak bazı yayaların ne yapacağını kestiremediklerini dile getirdi.



Çalıştıkları hatta göre sürelerinin değişkenlik gösterdiğini ifade eden Penekli, "Hem hatta hem araç içerisinde hem de trafikte her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yolda yürüyen vatandaştan tutun araç sürücüsüne kadar hepsine dikkat ediyoruz. Bunun için de uykumuzu tam almamız gerekiyor. 1 saat 18 dakika kimseyle iletişim kurmadan hatta sabit bir yerde gittiğinizi düşünün. Yani uzun yolda illaki yolculuk yapmışsınızdır diye düşünüyorum. İstemsizce insanların dikkati dağılabiliyor ama bizim dağılamaz, öyle bir hususumuz yok." ifadelerini kullandı.



Penekli, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

