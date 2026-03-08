KAYMEK kursiyeri kendi kuaför dükkanını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), kursiyerlerini meslek sahibi yapıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursiyerlerinden Hayriye Koca, kursu tamamlayarak kendi iş yerini açtı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, yurt dışından geldiğini ve sosyalleşmek için KAYMEK kurslarına katıldığını anlattı.



KAYMEK ile kendini keşfettiğini vurgulayan Koca, "40 yaşında 2 çocuk annesiyim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleği KAYMEK ile keşfettim. Aynada insanların yüzündeki mutluluğu görünce iyi ki bu meslekteyim diyorum. İyi ki bu meslekte ilerliyorum." ifadelerini kullandı.





Koca, yeteneklerini keşfetmek isteyenlere KAYMEK kurslarına katılmalarını önerdi.



