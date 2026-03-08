Canlı
        KAYMEK kursiyeri kendi kuaför dükkanını açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), kursiyerlerini meslek sahibi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:53
        KAYMEK kursiyeri kendi kuaför dükkanını açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), kursiyerlerini meslek sahibi yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursiyerlerinden Hayriye Koca, kursu tamamlayarak kendi iş yerini açtı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, yurt dışından geldiğini ve sosyalleşmek için KAYMEK kurslarına katıldığını anlattı.

        KAYMEK ile kendini keşfettiğini vurgulayan Koca, "40 yaşında 2 çocuk annesiyim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleği KAYMEK ile keşfettim. Aynada insanların yüzündeki mutluluğu görünce iyi ki bu meslekteyim diyorum. İyi ki bu meslekte ilerliyorum." ifadelerini kullandı.


        Koca, yeteneklerini keşfetmek isteyenlere KAYMEK kurslarına katılmalarını önerdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

