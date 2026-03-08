Kayseri'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü
Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir maden ocağında kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 08.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir maden ocağında çalışan Bayram B. (50), kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
