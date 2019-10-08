Develispor’da ayrılık

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Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor’da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.

Sezona 2’de 2 yaparak başlayan ve geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor’a 10 mağlup olan Develispor dün antrenör Nihat Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Nihat Koç, ile yollarını ayıran Develispor’da yeni antrenör arayışları başladı.

Develispor ile yollarını ayıran antrenör Nihat Koç, yaptığı açıklamada, “Develispor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Herzaman desteğini esirgemeyen başkanıma, yönetim kuruluna, Haluk Dalkalı hocama, Yavuz Şahin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Develispor’a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Sonu şampiyonluk olur inşallah” dedi.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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