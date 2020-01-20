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Eskici THOM Sporcuları İle Bir Araya Geldi

İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.

Eskici THOM Sporcuları İle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.
Malzemeleri kullanmaya başlayan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.
Sporcular ile Fotoğraf çektiren İl Müdürü Eskici; Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KAYSERİ

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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