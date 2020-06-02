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Efsanevi Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor Düşerek ölen ve yüzünde tebessüm olan Cemal’in ismi ’Gül Cemal’ olarak inşaatında çalıştığı okul binasına verilmiş

İHA

Şu anda Pazarören Anadolu Lisesi olan, daha önce Köy Enstitüsü olarak hizmet veren okuldaki Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor.

Efsanevi Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor Düşerek ölen ve yüzünde tebessüm olan Cemal’in ismi ’Gül Cemal’ olarak inşaatında çalıştığı okul binasına verilmiş

Şu anda Pazarören Anadolu Lisesi olan, daha önce Köy Enstitüsü olarak hizmet veren okuldaki Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor.
1939 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabasında kurulan Köy Enstitüsü’nde bulunan tarihi binalar, adlarının veriliş hikayeleriyle de dikkat çekiyor. İlk kurulduğu gün Köy Enstitüsü daha sonra Pazarören Öğretmen Lisesi ve şu anda Pazarören Anadolu Lisesi olarak hizmet veren okuldaki Gül Cemal binası duygulandıran hikayesiyle dinleyenleri hayretler içinde bırakıyor.
Pınarbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin okulun kampus alanındaki incelemelerinde, Gül Cemal binasının hikayesini anlattı.
Hayrettin Acet, “Ailesi tarafından küçük yaşta gönderilen Cemal, o zamanın şartlarında verilen eğitimler çerçevesinde hem yapılan okul binasının inşaatında çalışıyor hem de eğitimini görüyor. O zamanlarda Enstitü’de okuyanlar inşaat, marangozluk, veterinerlik, sağlık gibi alanlarda yetişerek gittikleri köyde 20 yıl boyunca vatandaşlara hizmet ediyordu.
Cemal, kampus alanında yapılan binada çalışırken dengesini kaybediyor ve binanın temeline düşüyor. Yardımına koşan arkadaşları bakıyorlar ki Cemal hayatını kaybetmiş ama cenazesi gülüyor. Herkes buna çok şaşırıyor. O dönemin şartlarında öğrencilerin cenazesinin memleketlerine gönderilmesi çok zor olduğu için Cemal’in cenazesi okul mezarlığına defnediliyor ve çalıştığı okul binasının ismi ‘Gül Cemal’ olarak veriliyor” dedi.
Okul Müdürü Acet, Köy Enstitüsü zamanında yaşanan hastalık veya çeşitli sebeplerden dolayı yaklaşık 300 öğrencinin hayatını kaybettiğini, bu öğrencilerin okul mezarlığına defnedildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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