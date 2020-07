LGS’de Kayseri’den 6 birinci LGS Türkiye Birincisi Ahmet Faruk Yurdakul: “Sınava sıkı çalışırken stressiz ve rahat olmak lazım”

Kayseri’de Liselere Giriş Sınavı(LGS)’nda 500 tam puan alarak birincilik elde eden 6 öğrenciye EğitimBirSen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından altın hediye edildi. LGS Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ahmet Faruk Yurdakul, “Sınava sıkı çalışırken stressiz ve rahat olmak lazım” dedi.

EğitimBirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri’de LGS Türkiye birincisi olan Akif Bayam, Efe Düşünceli, Ahmet Faruk Yurdakul, Elif Ceren Günaydın, Zeynep Kuzugüden ve Metin Erdem Güner’i okullarında ziyaret ederek altın hediye etti.

Bu sene matematik ve Türkçe sorularının zor olduğunu söyleyen EğitimBirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Kayserimizin eğitimi adına gururlu bir gün yaşıyoruz. Biz de EğitimBirSen Kayseri 1 Nolu Şube olarak, eğitimin paydaşıyız. 6 tane öğrencimiz 500 tam puan aldı ve bu sene matematik ve Türkçe sorularının zor olduğuyla ilgili bilgi almıştık sınavdan sonra. Bu çocuklarımız zoru başardılar. Ben okul müdürü kadar okuldur diyorum ve inanıyorum. Öncelikle okul müdürlerimizi, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışan personelimizi, bu başarıda katkısı olan öğrencilerimizi ve velilerimizi tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Sınav esnasında aşırı stresten uzak durulması gerektiğini söyleyen 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Faruk Yurdakul, “Sınava hazırlanırken, çok soru çözmek ve çalışmanın yanı sıra yanlışlarımız bilerek soru çözmek önemli. Mesela yanlış yaptık ama dikkat etmeden devam edersek yanlış yapmış oluruz. Neden yanlış yaptım diye düşünmemiz gerekiyor ve bence sınav esnasında stresimizi düşük tutmamız çok önemli. Çünkü stres tam bir baş belası, bildiklerimizi unutturabiliyor ve bizi zor duruma düşürebiliyor. Çok soru çözmek önemli ama kendilerini çok yormasınlar. Bu aslında bir yarış ama bunu at yarışı gibi düşünmemek lazım. Biraz daha sıkı ama biraz da rahat olmak lazım” ifadelerini kullandı.

Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kuzugüden ise, “Birinci olduğum için gayet mutlu ve heyecanlıyım açıkçası lise dönemi için. Sınava girecek arkadaşlarıma da öncelikle söyleyeceklerim düzenli şekilde çalışmaları çok önemli. Onun dışında sınav anında dikkatli olmalarını öneririm” dedi.

Kadir Has Ortaokulu’nun birinci olan diğer öğrencisi Metin Erdem Güner de, “Hem ailem hem de kendi adıma gurur verici bir duygu ve şu an çok mutluyum. Sınava girecek arkadaşlarıma da düzenli çalışmaları ve kitap okumalarını tavsiye ederim” dedi.

