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Kayseri Şeker'de coşkulu kampanya açılışı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker Fabrikası geniş bir coğrafyada önemli bir görevi var"

İHA

Kayseri Şeker'de coşkulu kampanya açılışı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker Fabrikası geniş bir coğrafyada önemli bir görevi var"

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanya açılışı coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası geniş bir coğrafyada önemli bir görevi var" dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanya açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Kayseri Şeker Fabrikası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikamız 66. Kampanya döneminde 90 gün çalışacak ve yaklaşık bin 170 ton pancar işleyecek. Bu işlenecek pancarın sonucunda da 174 bin ton şeker elde edilmesi bekleniyor. 45 bin melaz, 234 bin ton da yaş küspe üretimi gerçekleştirilecek. Biz bu üretimi bin 650 personel ile gerçekleştireceğiz. Bunun 485’i belirli süreli personel olacak. Bin 165 personelimizde memur, daimi ve muhakkak personelden oluşacak. Kayseri Şeker Fabrikası bundan ibaret değil. Kayseri Şeker Fabrikası’nın geniş bir coğrafyada önemli bir görevinin olduğunu ifade etmiştim. Boğazlıyan ve Turhal ile birlikte toplamda 3 fabrikamızda 3 milyon 200 bin ton pancar işlenmesi söz konusu olacak. Bu bölgede toplamda 6 il 43 ilçe 421 köyde, Orta Anadolu’nun geniş bir coğrafyasında 14 bin 980 çiftçi ile sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bedele esas işlenecek pancar 3 milyon 200 bin ton ve toplamda 460 bin ton şeker elde edilecek. Bizim toplam kotamızın 430 bin ton olduğu düşünülürse demek ki 30 bin ton civarında kota fazlası üretim gerçekleşmiş olacak. Tarımsal üretimin başlangıcından itibaren çiftçilerimize ayni ve nakdi olarak 436 milyon 500 bin TL tutarında avans ödemesi gerçekleştirildi. Çiftçilerimizin üretimini sağlıklı yapmaları Kayseri Şeker olarak biz bu desteği veriyoruz. Bu gerçekten Kayseri Şeker’in çiftçisine özgü bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Geçen sene geldiğimde de çiftçi kardeşlerimizin kampanya döneminde bizden isteği yolla ilgili bir çalışmaydı. Yaptığımız bu yol sadece şeker fabrikamıza değil, Keykubat Millet Bahçemize, aynı zamanda Bekir Yıldız Bulvarını Osman Kavuncu Bulvarına bağlayan bir ana arterdi. Uyumlu kültürü ile şehrimizin bir değeri olan şeker fabrikamızı ve çiftçilerimizle olan ilişkilerini, Kayseri’mize yakışır bir şekilde sürdüren Hüseyin Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kayseri’nin ruhuna uygun bir hareket tarzı. Çünkü deneyimli bir insan, devlet tecrübesi var. Birikimli bir insan ve yöneticilik tecrübesi var. Bütün bu güzellikler bir arada olunca Kayseri için bir değer olan şeker fabrikamızı ve onunu kuruluşlarını daha yukarıya taşıma yolunda daha da gayret gösteriyor" şeklinde konuştu.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, "Ülkemiz ekonomisinin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olması nedeniyle yurtiçi şeker ihtiyacının Türk çiftçisinin helal emeği ve alın terinden karşılanması, böylelikle yeterli düzeyde üretimin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin gıda tüketimine yönelik şeker ihtiyacı şeker pancarından üretilen beyaz şeker ve hoşumuza gitmese de nişastadan üretilen glikoz ile karşılanmakta olup yine şeker pancarı üretimi her yıl belirlenen şeker kotalarına bağlı olarak şirketler tarafından planlanmaktadır" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, yeni kampanya döneminde çiftçilere ve fabrika yönetimine başarılar dileyerek, "Daha önceden konuştuğumuz konularla şuan ki konuştuğumuz konuların çok farklı olduğunu görüyoruz. Daha iyi olması adına düzenlenen birçok program eker fabrikalarında da aynı şekilde de devam ediyor. Hüseyin Akay başkanımızın yaptığı bir çalışma daha varmış. Bu yerlileştirilmeyle alakalı hemen hemen her sektörde millileştirilmeyle alakalı çalışmalara ek güzel bir çalışma. Pancarın tohumunun yerlileştirilmesiyle alakalı. Özel bir tohum geliştirilmesi için çalışıyorlar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından pancarlarını söktükten sonra ilk fabrikaya getiren çiftçilere hediye verildi. Okunan duanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek yeni kampanya döneminin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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