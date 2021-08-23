Doğdukları mahalleye 3,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdılar



Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)ALMANYA´da yaşayan gurbetçi iş insanı Fatoş Akça ile Süleyman Görgülü, doğdukları Kayseri´nin Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi´ne 3,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdı.

Almanya´da yaşayan iş insanı Fatoş Akça ile Süleyman Görgülü, doğdukları Sarıoğlan´ın Burunören Mahallesi´ne Atatürk heykeli yaptırmaya karar verdi. Bunun için kente gelen Akça ve Görgülü, 3,5 metre boyunda Atatürk heykeli yaptırdı. Yaklaşık 250 bin lira maliyetle yaptırılan Atatürk heykeli, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan iş insanı Fatoş Akça, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün heykelini mahallelerine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Burunörenli olan Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Korkmaz ise köy halkı olarak Atatürk´e büyük bir minnet duyduklarını belirtti. Korkmaz, "Demokratik, laik ve üniter bir yönetimden yana olan, Ata´sının devrim ve ilkelerine sahip çıkan Burunören halkı, ona olan minnet ve saygısını belirtmek için 3,5 metre boyundaki anıt heykeli tüm masrafları iş insanı Fatoş Akça ve Süleyman Görgülü tarafından karşılanarak bu şirin köye dikilmiştir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2021-08-23 16:59:24



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